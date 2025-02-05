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Инвестиции "Северстали" в Череповецкий меткомбинат в 2025 году превысят 100 млрд рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Северсталь" направит более 100 млрд рублей на поддержание и развитие мощностей Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании).

Согласно сообщению компании, основным проектом остается строительство комплекса по производству железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн в год. В 2025 году проект вступает в активную фазу: на данный момент на площадке идет установка основного технологического оборудования, двух обжиговых машин, монтаж металлоконструкций системы окомкования, заканчивается строительство фундаментов корпуса измельчения железорудного сырья, установки смешивания и здания административно бытового комплекса.

Еще одним ключевым инвестпроектом стоимостью 13 млрд рублей является строительство новой утилизационной тепловой электростанции мощностью 149 МВт. В качестве топлива предусматривается использование доменного и природного газа. Пуск нового объекта позволит снизить выбросы парниковых газов на более 350 тыс. тонн в год. Запустить новую ТЭЦ компания планирует в 2027 году, уточнили в "Северстали".

В "Северстали" также напомнили, что в 2025 году пройдет капитальный ремонт первого разряда доменной печи №4 "Вологжанка".

Как сообщалось, общий объем инвестиций "Северстали" в 2025 году запланирован на уровне 169 млрд рублей. Из этой суммы на поддержание существующих мощностей будет направлено 81 млрд рублей, в проекты развития компания вложит еще 70 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Инвестиции в IT и digital-проекты планируются на уровне 13 млрд, вложения в охрану окружающей среды, совершенствование систем безопасности и охрану труда составят 5 млрд руб.

Северсталь
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