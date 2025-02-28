"Северсталь" отметила риск остановки постройки комплекса окатышей из-за ограничений для мигрантов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Решение об ограничении работы иностранных граждан на строительных объектах Вологодской области значительно затруднит реализацию инвестиционной программы компании "Северсталь" на череповецкой промышленной площадке, говорится в сообщении металлургической компании.

"Особую озабоченность вызывает влияние этого решения на возможность дальнейшего строительства уникального комплекса по производству железорудных окатышей, - предупреждает компания. - (...) Данный проект не сможет быть реализован в случае исполнения постановления губернатора Вологодской области в установленные сроки".

В компании напомнили, что сумма инвестиций на 2025 год в череповецкую площадку заявлена в размере более 120 млрд рублей.

Постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе в сфере строительства в Вологодской области было опубликовано в четверг.

Документом вносятся изменения в постановление губернатора Вологодской области №52 от 17 февраля 2025 года "Об установлении запрета на 2025 год на привлечение хозяйствующими субъектами (...) иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности". Так, мигранты не смогут строить жилые и нежилые здания, инженерные сооружения, монтировать промышленные машины и оборудование, разбирать и сносить здания, подготавливать строительную площадку, проводить электромонтажные, штукатурные, кровельные, отделочные и другие работы.

Основным инвестиционным проектом "Северстали" является строительство комплекса по производству железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн в год. В 2025 году проект вступает в активную фазу: на данный момент на площадке идет установка основного технологического оборудования, двух обжиговых машин, монтаж металлоконструкций системы окомкования, заканчивается строительство фундаментов корпуса измельчения железорудного сырья, установки смешивания и здания административно-бытового комплекса. Инвестиции в проект составляют 116 млрд рублей. Запуск комплекса запланирован на 2026 год.

