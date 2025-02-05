Президент Финляндии усмотрел во внешней политике США вызов для Европы

Александр Стубб высказался за продолжение поддержки Киева

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб рассматривает внешнюю политику США как вызов для своей страны и Европы в целом.

"Внешняя политика нашего близкого союзника, Соединенных Штатов, в настоящее время основана больше на трансакционализме, чем на многосторонности. Это вызов для Финляндии и Европы", - сказал Стубб, открывая в среду весеннюю сессию парламента.

По словам финского лидера, трансакционализм - это политика, которая основана не на том, что все делается по взаимному согласию между разными странами и с учетом интересов каждого, а на индивидуальных решениях отдельных стран.

Стубб подчеркнул, что Финляндия будет продолжать придерживаться демократии, верховенства закона и международного права, при этом Европа должна продолжать тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, не поступаясь своими принципами.

Финский президент добавил, что в ближайшее время поддержка Украины должна продолжиться, в то же время должно быть найдено мирное решение для страны в среднесрочной перспективе.