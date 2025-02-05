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В "Ренессанс Капитале" считают, что пик ставки Банка России уже достигнут

Снижать ставку ЦБ начнет не раньше июня

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Уровень ключевой ставки Банка России с вероятностью 80% уже достиг своего пика, ее снижение начнется с июня, считает руководитель аналитического управления, главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин.

Совет директоров ЦБ в октябре 2024 года повысил ключевую ставку до 21%. В декабре регулятор ставку не менял, но не исключил при этом ее повышения в феврале.

"Мы ждем, что 14 февраля ставку оставят без изменения. Я думаю, что вероятность этого даже выше, чем 80%. Для повышения ставки мы должны увидеть за эти две недели резкое ослабление рубля, которого мы не ожидаем", - сказал Кузьмин журналистам.

По базовому прогнозу "Ренессанс Капитала", на конец 2025 года ставка составит 16%.

В жестком сценарии (вероятность 20%), ставка может быть повышена до 23% весной и вернуться на уровень 21% в конце 2025 года.

Мягкий сценарий (вероятность 20%) предполагает, что ставка начнет снижаться в марте и на конец года составит 12%.

В любом сценарии ставка в 2025 году останется двузначной, прогнозирует Кузьмин.

"Важный момент в сценарии 12% - это, скажем так, очень продуктивное восстановление политического диалога между странами. А в случае, когда ставка повышается (до 23% - ИФ) и остается 21% на конец этого года - это сценарий, где политический диалог не только не выстроился, но и санкционное давление дальше увеличивается", - пояснил он.

Первое в 2025 году заседание совета директоров ЦБ по ставке назначено на 14 февраля.

Ренессанс Капитал Олег Кузьмин Банк России
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