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Президент РСПП Шохин пообещал Банку России овации за понижение ставки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РСПП Александр Шохин рассчитывает, что ключевая ставка Банка России в феврале останется неизменной. Он сообщил об этом журналистам в Новосибирске.

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ЦБ в декабре неожиданно для рынка не стал повышать ставку, сохранив ее на уровне 21%. При этом регулятор пообещал оценить целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании 14 февраля "с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции".

"Я, честно говоря, ориентируюсь на то, что она не будет повышена", - сказал Шохин.

Он отметил, что экономика "с трудом адаптируется к нынешней ставке", необходимы меры поддержки.

Шохин напомнил, что под председательством вице-премьера Александра Новака регулярно собирается подкомиссия по обеспечению устойчивости российской экономики в условиях санкций, анализирующая ситуацию по отраслям. Наиболее существенное давление испытывает строительный комплекс, подчеркнул глава РСПП.

"И ставка высокая, и ипотеку (льготную - ИФ) не отменили, но остались только определенные группы", - сказал он.

"После апреля, мне кажется, можно снижать ставку, если снизить ставку в феврале, мы будем аплодировать и носить Эльвиру Сахипзадовну (Набиуллину, председателя ЦБ - ИФ) на руках", - сказал Шохин.

Выступая перед студентами в Новосибирске, Шохин отметил, что если ставка будет повышаться, это приведет к проблемам в виде неплатежей и банкротств предприятий.

РСПП Александр Шохин ЦБ РФ Александр Новак Банк России Эльвира Набиуллина
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