Кабмин координирует усилия с ЦБ РФ для обеспечения сбалансированного роста экономики

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ и Центральный банк выработали механизмы для координации действий по обеспечению сбалансированного роста экономики в условиях текущих уровней безработицы и инфляции, заявил премьер-министр Михаил Мишутин во вторник.

"Нужно продолжить развивать экономику, другие сферы жизни страны, невзирая на текущие и вероятные вызовы в будущем. Для этого необходимо решить немало задач, в первую очередь, обеспечить сбалансированный рост с низкой безработицей и умеренной инфляцией, это подчеркивал глава государства. Правительство действует в координации с Банком России в части макроэкономической политики, отработан целый ряд механизмов, активно выстраиваем экономику предложения", - сказал он, выступая на стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста.

Мишустин подчеркнул, что в прошлом году экономика РФ "продемонстрировала уверенную динамику", прирост ВВП, по предварительным оценкам, составил порядка 4%, что было обусловлено высокой инвестиционной и потребительской активностью.

О том, что борьба с инфляцией (по итогам 2024 года составила 9,52%) должна балансироваться с мерами по поддержанию экономического роста и для этого потребуются согласованные действия правительства и Центрального банка, в конце прошлого года неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, в том числе на фоне критики решений ЦБ по повышению ключевой ставки со стороны экономического сообщества.

"Нужно, чтобы набор тех инструментов, которые использует Центральный банк в своей политике, и набор тех инструментов, которые использует правительство для поддержания экономического роста и технологического развития страны, чтобы они сочетались друг с другом. А для этого нужна солидарная работа регулятора - Центрального банка - и правительства. До сих пор нам удавалось это сделать, надеюсь, что этот процесс будет поддержан и в ближайшее время, в ближайшей перспективе с окончательным результатом обеспечения и экономического роста, и сдерживания инфляции", - говорил глава государства в частности в декабре на форуме ВТБ "Россия зовет!".

На заседании в конце декабря 2024 года совет директоров ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 21%.