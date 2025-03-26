Перечень маркируемых в РФ БАДов предложили расширить с 1 сентября

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Перечень биологически активных добавок к пище (БАД), подлежащих маркировке, с 1 сентября 2025 года планируется расширить.

Как сообщает Минпромторг РФ, это предусмотрено проектом постановления правительства, который подготовило ведомство. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

Кроме того, проект постановления предусматривает введение с 31 августа 2026 года запрета на оборот немаркированных БАДов, произведенных или ввезенных в РФ до даты вступления в силу соответствующих обязательных требований. Такая мера позволит минимизировать риски появления на рынке нелегальных БАДов с недостоверным сроком годности, поясняется в сообщении.

Обязательная маркировка БАДов стартовала в РФ с 1 сентября 2023 года. Требования вступают в силу поэтапно, что позволяет участникам оборота комфортно подготовиться к новым этапам, предусмотренным действующим законодательством, сообщает Минпромторг.

По данным Росстата, в 2024 года производство БАДов в РФ выросло на 20,5%, до 29,6 тыс. тонн.