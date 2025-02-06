Физлица в январе инвестировали в облигации на МосБирже рекордные 104 млрд руб.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций физлиц в облигации на фондовом рынке Московской биржи в январе 2025 года составил рекордные 104 млрд рублей (в корпоративные бумаги - 80,2 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации - 23,8 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

В то же время ими было продано акций на 4,6 млрд рублей больше, чем куплено, продажи паев БПИФов превысили покупки на 29,8 млрд рублей.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в январе составила 76%, в объеме торгов облигациями - 34%, на срочном рынке - 66%.

Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на МосБирже, по итогам января превысило 35,5 млн (+389 тыс. за январь), ими открыто 65,4 млн счетов. Сделки на бирже в январе заключали 3,8 млн человек.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составляет 5,98 млн (+33,2 тыс. за январь). Торговый оборот на счетах ИИС в январе 2025 года вырос на 42% по сравнению с январем 2024 года, до 296,7 млрд рублей. В структуре оборота по этим счетам на сделки с акциями пришлось 68%, с облигациями - 11%, с паями фондов - 21%.

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов в январе составила 17%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 84%.

МосБиржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. За первую неделю, с 27 по 31 января, доля утренней торговой сессии составила 6% от объема торгов акциями и 4% от объема торгов срочными инструментами в основную сессию. Частные инвесторы были основными участниками утренней сессии с долями 88% и 81% на фондовом и срочном рынках соответственно.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в январе были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,7% и 6,9% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (14,7%), "Газпрома" (13,7%), "Роснефти" (6,7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Т-Технологий" (5,9%), "Яндекса" (5,7%), "Норникеля" (5,1%) и "Полюса" (4,6%).

В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM, BCSD и AMNR (40,3%, 23,0%, 18,6%, 2,2% и 2,1% соответственно).