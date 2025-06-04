TotalEnergies увеличила долю в проекте Lapa на шельфе Бразилии до 48% путем обмена

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies увеличила долю в действующем шельфовом месторождении Lapa на 3% - до 48%, сообщила компания. Сделка произошла в обмен на 20% в проекте Gato do Mato с британско-нидерландской Shell.

После закрытия сделки TotalEnergies будет владеть в Lapa 48% со статусом оператора, у Shell останется 27%, у Repsol Sinopec (совместное предприятие испанской Repsol (60%) и китайской Sinopec (40%)) - 25% .

Расположенное в бассейне Сантос в 270 километрах от побережья Бразилии Lapa является глубоководным шельфовым месторождением.

В конце года будет запущен проект Lapa South-West, который увеличит добычу на проекте на 25 тысяч б/с - до 60 тысяч б/с. На части Lapa North-East добыча ведется с 2016 года.

Сделка потребует одобрения регулирующих органов.

В свою очередь, Shell увеличит долю в также глубоководном проекте Gato do Mato, где является оператором, до 70%, еще 30% останется у Ecopetrol. Добычу в объеме до 120 тысяч б/с нефти планируется начать в 2029 году.

В начале года глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ говорил, что Бразилия с 2025 года станет приносить больше всего FCF (свободного денежного потока) для компании.

"Бразилия, по сути, становится в 2025 году страной номер один в нашем портфеле с точки зрения денежного потока от операций. (...) Возможно, вы не заметили, но на самом деле с 2015 года мы создали портфель. На сегодня у нас будет восемь месторождений, производящих 180 тыс. баррелей в день", - сказал он.

По словам Пуяннэ, средняя маржа в Бразилии при цене нефти $70 за баррель составляет около $35 за баррель. "И поэтому в Бразилии мы продолжим инвестировать, потому что у нас есть два других проекта, решение о реализации которых мы приняли в 2024 году, Sepia 2 и Atapu 2, которые будут способствовать дополнительному FCF в 2030 году. Но формула FCF в 2025 году такая: при $70 за баррель он составит $1,4 млрд, а $10 за баррель добавят еще $400 млн", - сказал глава компании.