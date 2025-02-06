Kenvue сократила квартальную выручку хуже прогнозов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров медицинского назначения Kenvue Inc., выделенный из Johnson & Johnson в 2023 году, сократил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2024 года, причем скорректированная прибыль совпала с прогнозами рынка, а выручка оказалась хуже ожиданий.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $293 млн, или 15 центов в расчете на акцию, по сравнению с $327 млн, или 17 центами на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 26 центов на акцию, совпав с консенсус-прогнозом опрошенных FactSet аналитиков.

Квартальная выручка Kenvue составила $3,66 млрд против $3,67 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $3,76 млрд. В органическом выражении продажи выросли на 1,7%.

По итогам всего 2024 года чистая прибыль компании упала до $1,03 млрд с $1,66 млрд годом ранее, выручка повысилась менее чем на 1%, до $15,46 млрд.

По прогнозу Kenvue, в 2025 году ее прибыль без учета разовых факторов увеличится на 0-2%, а динамика выручки составит от минус 1% до плюс 1%.

В ассортимент продукции, выпускаемой Kenvue, входят, в частности, кремы Neutrogena, пластыри Band-Aid, ополаскиватель для полости рта Listerine, аналог парацетамола Tylenol и серия продуктов для детей Johnson's Baby.

Акции Kenvue теряют в цене 1,9% на предварительных торгах в четверг. За последние три месяца капитализация компании снизилась на 9,7%, до $39,76 млрд.