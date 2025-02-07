Денежная база в России снизилась с 24 по 31 января на 112,3 млрд рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 31 января составил 18274,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 января денежная база в России равнялась 18387 млрд рублей. Таким образом, за этот период она снизилась на 0,62%, или на 112,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.