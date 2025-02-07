Поиск

Денежная база в РФ снизилась с 24 по 31 января на 112,3 млрд рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 31 января 18 274,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 января денежная база в России равнялась 18 387 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,62%, или на 112,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

ФАС спросила производителей о причинах подорожания ПЭТФ, БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель с минимумов с начала года

Правительство предложило нулевой НДС для ВСМ Москва - Санкт-Петербург на 37 лет

Суд не признал за бывшим главой банка "Открытие" права на бонус накануне санации

Экспортеры в декабре разово нарастили продажу валюты до $13,2 млрд

ЦБ РФ отметил увеличение финансовых потоков в январе как показатель роста экономики

ЦБ РФ отметил увеличение финансовых потоков в январе как показатель роста экономики
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5813 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });