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Производитель обуви Skechers увеличил квартальную выручку на 12,8%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель обуви Skechers USA Inc. в четвертом квартале 2024 года увеличил выручку на 12,8%, однако его прогноз на первый квартал и 2025 год оказался хуже ожиданий аналитиков.

В октябре-декабре выручка компании увеличилась до $2,21 млрд с $1,96 млрд годом ранее.

Чистая прибыль выросла до $99,3 млн, или $0,65 в расчете на акцию, против $87,2 млн, или $0,56 на акцию, годом ранее. Скорректированный показатель увеличился на 53,6%, до $0,86 на акцию.

За минувший квартал компания выкупила 1,9 млн своих акций на сумму $120 млн.

В первом квартале 2025 года Skechers планирует получить выручку в диапазоне $2,4-2,43 млрд и прибыль в расчете на акцию $1,1-1,15, а по итогам всего 2025 года - выручку $9,7-9,8 млрд и прибыль $4,3-4,5 на акцию.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали выручку компании на уровне $2,49 млрд в первом квартале и $9,88 млрд за год, а прибыль - $1,57 на акцию и $4,89 на акцию соответственно.

Skechers США
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