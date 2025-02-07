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Рынок слияний и поглощений США начал 2025 год самой слабой активностью за 10 лет

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Активность в сфере слияний и поглощений в США в январе 2025 года упала до минимума за десять лет на фоне общей нестабильности после избрания президентом страны Дональда Трампа, а также обострения риторики в отношении торговых пошлин, пишет Financial Times.

По данным LSEG, число сделок M&A в Штатах в январе снизилось на 30% по сравнению с январем 2024 - до минимальных с 2015 года 873. Совокупная сумма сделок в январе была на 18% меньше, чем годом ранее.

Отраслевые эксперты отмечают, что спад активности в сфере M&A обусловлен беспокойством участников рынка в отношении экономической и торговой политики Трампа.

"Все очень нестабильно. Что бы вы ни думали о политике предыдущей администрации, она обеспечивала стабильный и предсказуемый фон для рынков", - отмечает партнер консалтинговой компании SSW Антонио Вайс.

"Теперь ее заменила хаотичная политика, колеблющаяся между так называемой дружественной бизнесу повесткой и торговыми спорами, изоляционизмом, а также в целом способными усилить инфляцию мерами, омрачающими перспективы снижения ставки в США", - говорит он.

Сигналы того, что Федеральная резервная система будет вынуждена замедлить смягчение денежно-кредитной политики также вносят вклад в спад активности в сфере M&A, отмечает президент Blackstone Джонатан Грей. Он, однако, ожидает, что в 2025 году в целом объем слияний и поглощений в США увеличится, поскольку нынешняя волатильность ослабнет.

Blackstone США LSEG SSW Дональд Трамп ФРС
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