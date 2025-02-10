ВТБ вышел из проекта платной трассы "Западный скоростной диаметр" в Петербурге

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Оператор столичных магистралей", ранее принадлежавший ООО "ВТБ инфраструктурный холдинг", перешло ООО "ЛМ Инфра", говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

Соответствующее изменение внесено в реестр 7 февраля.

ООО "Оператор столичных магистралей" принадлежит 49% уставного капитала ООО "Холдинг Магистраль северной столицы" ("Холдинг МСС") – компании-владельца ООО "Магистраль северной столицы", которое по договору государственно-частного партнерства (ГЧП) эксплуатирует "Западный скоростной диаметр" (ЗСД) – внутригородскую магистраль в Петербурге общей протяженностью 46 километров.

После последних изменений структура участников "Холдинга МСС" выглядит следующим образом: 49% уставного капитала принадлежит ООО "ЛМ Инфра", 25% – катарской F4 Holding LLC ("дочка" суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority, QIA), 22,1% – ООО "Дефенсум-инвест", 3,9% – кипрской Blognot Limited.

Как сообщалось, сделку по продаже 25% в проекте ЗСД суверенному фонду Катара ВТБ закрыл в феврале 2022 года.

ООО "ЛМ Инфра" через ООО "ЛМ Инвестмент" и ООО "ЛМ Констракшн" подконтрольно гражданам Турции Озату Хасану Эмре и Шахину Гёкхану (в совокупности владеют 99% "ЛМ Инфры"). Еще 1% уставного капитала принадлежит Валерию Апыхтину.

ЗСД – крупнейший в России транспортный проект, реализуемый в рамках ГЧП.