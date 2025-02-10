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Shiseido сократила годовую операционную прибыль на 73%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Японский производитель косметики Shiseido резко сократил операционную прибыль в 2024 году на фоне спада потребительских расходов в Китае, ключевом рынке для компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2024 году операционная прибыль компании составила 7,59 млрд иен ($49,9 млн) против с 28,13 млрд иен годом ранее.

"Китайский рынок косметики страдает от продолжительного спада, на него давит снижение потребительских расходов и рост сбережений на фоне ухудшения экономических настроений", - отмечается в сообщении.

В сопоставимом выражении продажи компании в Китае сократились в отчетном году на 4,6%. В Японии показатель вырос на 10%.

В 2025 году Shiseido ожидает получить операционную прибыль в размере 36,5 млрд иен.

За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 42%.

Китай Япония Shiseido
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