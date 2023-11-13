Производитель косметики Shiseido ухудшил прогнозы из-за снижения спроса в Китае

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Японский производитель косметики Shiseido резко ухудшил прогнозы основных финпоказателей на 2023 год, отметив снижение спроса на его продукцию в Китае. Акции компании упали в цене на 14% по итогам торгов в Токио в понедельник.

Продажи Shiseido в Китае в третьем квартале сократились на фоне общего спада в экономике КНР, а также в связи с отказом местных покупателей от покупки японских товаров в знак протеста против сброса в море очищенной радиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции "Фукусима", отмечается в пресс-релизе компании.

Shiseido ухудшила прогноз чистой прибыли на текущий год на 36% - до 18 млрд иен ($118,6 млн) с ожидавшихся ранее 28 млрд иен, операционной прибыли - на 42%, до 35 млрд иен, выручки - на 2%, до 980 млрд иен.

За девять месяцев 2023 года чистая прибыль компании уменьшилась на 29%, до 20,52 млрд иен, выручка сократилась на 5,3%, до 722,42 млрд иен.

С начала 2023 года капитализация Shiseido снизилась на 35%.