Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Производитель косметики Shiseido ухудшил прогнозы из-за снижения спроса в Китае

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Японский производитель косметики Shiseido резко ухудшил прогнозы основных финпоказателей на 2023 год, отметив снижение спроса на его продукцию в Китае. Акции компании упали в цене на 14% по итогам торгов в Токио в понедельник.

Продажи Shiseido в Китае в третьем квартале сократились на фоне общего спада в экономике КНР, а также в связи с отказом местных покупателей от покупки японских товаров в знак протеста против сброса в море очищенной радиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции "Фукусима", отмечается в пресс-релизе компании.

Shiseido ухудшила прогноз чистой прибыли на текущий год на 36% - до 18 млрд иен ($118,6 млн) с ожидавшихся ранее 28 млрд иен, операционной прибыли - на 42%, до 35 млрд иен, выручки - на 2%, до 980 млрд иен.

За девять месяцев 2023 года чистая прибыль компании уменьшилась на 29%, до 20,52 млрд иен, выручка сократилась на 5,3%, до 722,42 млрд иен.

С начала 2023 года капитализация Shiseido снизилась на 35%.

Фукусима Shiseido Китай Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $80,6 за баррель

Владельцем активов British American Tobacco в России стала компания из Абу-Даби

Владельцем активов British American Tobacco в России стала компания из Абу-Даби

Миллер заявил о поступлении газа из России даже в отказавшиеся от него страны ЕС

Субсидии на выпуск автокомпонентов распространят на автопроизводителей

Субсидии на выпуск автокомпонентов распространят на автопроизводителей

Венгрия потребовала у ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Венгрия потребовала у ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Рубль в пятницу подешевел к доллару и подрос к евро

Росстат оценил в 5,5% рост цен на авто российской сборки за неделю

Росстат оценил в 5,5% рост цен на авто российской сборки за неделю

Банк России отметил сокращение выдачи потребкредитов в октябре

Совет директоров "Русала" рекомендовал не платить дивиденды за 9 месяцев 2023 года

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на "СПБ бирже"

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на "СПБ бирже"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });