Глава Microsoft Сатья Надела возглавил список лучших CEO мира

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского ИТ-гиганта Microsoft Corp. Сатья Надела занял первое место в рейтинге 100 лучших CEO мира, составленном компанией Brand Finance.

Второе место - у главы Apple Inc. Тима Кука.

Как стало известно ранее, Apple была признана самым дорогим брендом в мире с оценкой $574,5 млрд, а Microsoft расположился на второй строчке с показателем $461,1 млрд.

В пятерку лучших CEO также вошли Дженсен Хуан из Nvidia Corp., Бенедетто Винья из Ferrari N.V., а также Сундар Пичаи из Google (входит в Alphabet Inc.).

Шестое место в списке занял Илон Маск, оценка стоимости бренда его компании Tesla за год упала на 15%. Лидер прошлогоднего рейтинга Ма Хуатэн из Tencent переместился сразу на 24-ю строчку.

В топ-100 лучших CEO вошли всего семь женщин. Самое высокое место - 19-е - заняла глава Chanel Лина Найр.