Поиск

Глава Microsoft Сатья Надела возглавил список лучших CEO мира

Глава Microsoft Сатья Надела возглавил список лучших CEO мира
Фото: picture alliance/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского ИТ-гиганта Microsoft Corp. Сатья Надела занял первое место в рейтинге 100 лучших CEO мира, составленном компанией Brand Finance.

Второе место - у главы Apple Inc. Тима Кука.

Как стало известно ранее, Apple была признана самым дорогим брендом в мире с оценкой $574,5 млрд, а Microsoft расположился на второй строчке с показателем $461,1 млрд.

В пятерку лучших CEO также вошли Дженсен Хуан из Nvidia Corp., Бенедетто Винья из Ferrari N.V., а также Сундар Пичаи из Google (входит в Alphabet Inc.).

Шестое место в списке занял Илон Маск, оценка стоимости бренда его компании Tesla за год упала на 15%. Лидер прошлогоднего рейтинга Ма Хуатэн из Tencent переместился сразу на 24-ю строчку.

В топ-100 лучших CEO вошли всего семь женщин. Самое высокое место - 19-е - заняла глава Chanel Лина Найр.

Microsoft Сатья Надела Tesla Apple Сундар Пичаи Тим Кук Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Домодедово" выплатило купон по выпуску замещающих бондов-2028

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

В ЕС обещали принять меры по удешевлению электроэнергии для потребителей

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с 26 июля 2024 года

Дистрибьютор китайской Shacman в РФ приостановил продажу модели самосвалов из-за проверки

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

ВТБ вышел из проекта платной трассы "Западный скоростной диаметр" в Петербурге

ВТБ вышел из проекта платной трассы "Западный скоростной диаметр" в Петербурге
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2167 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });