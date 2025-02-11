Ростелеком ввел первые российские базовые станции GSM/LTE-1800 в малых поселениях

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" завершило полевые испытания первых отечественных базовых станций (БС) стандартов GSM/LTE-1800 и перевело их в коммерческую эксплуатацию в малых населенных пунктах Нижегородской области, говорится в сообщении оператора.

В нем отмечается, что базовые станции получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), налажено их серийное производство.

Базовые станции обслуживают абонентов сотового оператора Т2 ("дочка" "Ростелекома"), при этом компанией используется технология MOCN, позволяющая четырем мобильным операторам совместно использовать единую инфраструктуру сети радиодоступа.

Разработчиком аппаратной части базовых станций выступает компания "Булат" (дочерняя компания "Ростелекома"), программное обеспечение разработало ООО "Новые телеком решения" ("НТР"). Производство опытной партии было запущено в апреле 2024 года на площадке НПО "Российские телекоммуникационные технологии" (НПО РТТ).

"Ростелеком" в декабре 2022 года заключил форвардный контракт с ООО "Булат" и на поставку до 17 тыс. базовых станций до 2026 года. В октябре 2023 года "Булат" подписал аналогичный контакт с "Мегафоном" на поставку до 5 тыс. БС в 2024-2026 годах.