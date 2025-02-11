Рубль во вторник уверенно вырос в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,915 руб., что на 19,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 февраля на 97,97 копейки, до 95,8024 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,3038 рубля, до 99,1953 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль продолжает идти наперекор негативным прогнозам: юань на Московской бирже сегодня опустился ниже 13 руб., доллар на межбанке "гостил" под 96 руб. Причин у такой уверенности рубля несколько: сезонно сильные показатели платежного баланса, увеличение продаж валюты компаниями на фоне недоступности кредитов, более или менее благоприятная и стабильная ценовая конъюнктура на рынке энергоресурсов, геополитические подвижки. Январские санкции США против нефтяного экспорта РФ могут отразиться на рубле позднее, и инвалюты до конца февраля могут частично или полностью отыграться. Правда, в случае значительного улучшения в геополитике рубль, за счет схлопывания курсовой риск-премии, гипотетически способен укрепиться еще сильнее, ближе к 90 руб. за доллар. Краткосрочно же ждем юань на уровне 12,8-13,3 руб., доллар - 95-99 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Курс пары "юань-рубль" вряд ли выйдет из торгового диапазона 13-13,6 руб. в ближайшие недели, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

Правда, в этот процесс может вмешаться такой внешний фактор, как динамика доллара к юаню - волатильность по этой валютной паре может вырасти, поскольку США ввели новые торговые тарифы на товары, импортируемые из КНР, а китайские власти ответили схожими контрмерами, полагает эксперт.

"В перспективе ближайшего месяца мы ждем сохранения стабильности по курсу рубля, - прогнозирует Потавин. - Пара "юань-рубль", видимо, будет торговаться в районе 96-100 руб./$1. Ближе к весне курс рубля вернется в район 100-102 руб./$1, поскольку притока валюты на внутренний рынок может не хватить для реализации отложенного спроса со стороны импортеров".

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 1,706 трлн рублей, или 0,8% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Минфин объясняет такой уровень дефицита в первый месяц года главным образом опережающим финансированием расходов внутри первого квартала, отмечая, что это не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

При этом Минфин напоминает, что в целом в 2025 году объем расходов федерального бюджета формируется в соответствии с нормами "бюджетного правила" - исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года.

Также министерство пояснило, что отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. "Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - отмечает Минфин.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают расти вечером во вторник на фоне опасений относительно возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 1,07% от уровня закрытия предыдущих торгов, до $76,67 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,93%, до $72,99 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу.

В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке возобладали над обеспокоенностью последствиями торговой войны для роста мировой экономики.

Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на всю ввозимую в США сталь и алюминий, а также подтвердил намерение принять ответные меры против стран, облагающих пошлинами американские товары.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.

Банк России во вторник, 11 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 430 млрд рублей (при лимите 2 трлн 430 млрд рублей и спросе 3 трлн 388,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,81% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 40 млрд рублей (при лимите 3 трлн 40 млрд рублей и спросе 3 трлн 990,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,86% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 045 млрд рублей (при лимите 1 трлн 110 млрд рублей и спросе 1 трлн 045 млрд рублей) в среднем по ставке 20,87% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 февраля выросла на 17 базисных пунктов - до 20,43% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, опустилась на 1 базисный пункт, до 21,85% годовых, а версия RUONIA на три месяца осталась на прежнем уровне - 21,34% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 20,74% годовых.