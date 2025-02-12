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Акции Alibaba взлетели на 8,5% на слухах о партнерстве с Apple в сфере ИИ

Акции Alibaba взлетели на 8,5% на слухах о партнерстве с Apple в сфере ИИ
Фото: Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Акции Alibaba Group Holding выросли в среду рекордными темпами за два года на сообщениях СМИ о прогрессе в партнерстве с Apple Inc. по внедрению функций искусственного интеллекта (ИИ) в смартфоны в Китае.

Apple подала заявку властям КНР на одобрение внедрения функционала Apple Intelligence, разработанного совместно с Alibaba, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник. Процесс рассмотрения может занять несколько месяцев, добавил источник.

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Акции Alibaba в Гонконге подорожали на 8,5% по итогам торгов в среду, показав лучшую динамику за два года.

Apple Intelligence была представлена в прошлом году. Этот основанный на ИИ инструмент включает в себя улучшение работы голосового помощника Siri, а также новые возможности в сфере генерации текста и редактирования фотографий.

При этом китайские регуляторы настаивают на том, что для внедрения этой опции в смартфоны на территории КНР Apple должна сотрудничать с местной компанией. Ранее сообщалось, что она выбрала партнером Baidu, но в конце прошлого года источники сообщили о проблемах в совместной работе.

Конкуренты Apple на китайском рынке, включая Huawei, уже продают смартфоны с функциями ИИ. В результате выручка американской компании в Китае снизилась на 11% за квартал, завершившийся в декабре.

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