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Apple запустит ИИ-платформу Apple Intelligence позднее новой iOS

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. отложила запуск платформы искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence на своих устройствах и теперь планирует начать его к октябрю, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ранее ожидалось, что Apple Intelligence появится на смартфонах и планшетах вместе с операционными системами iOS 18 и iPadOS 18, которые будут выпущены в сентябре.

Запуск платформы отложен, в том числе из-за опасений за ее стабильность.

Между тем разработчики получат доступ к ней уже на этой неделе в рамках тестирования бета-версий iOS 18.1 и iPadOS 18.1. Разработку iOS 18.0 планируется завершить до конца июля.

Apple каждый сентябрь презентует новые iPhone с новым программным обеспечением. Операционная система должна быть готова за несколько недель до этого, чтобы ее успели установить на устройства перед отправкой в магазины.

Компания анонсировала Apple Intelligence на своей конференции для разработчиков в июне. Тогда же она заявила, что в этом году интегрирует в свои устройства чат-бот ChatGPT.

Акции Apple дешевеют на 0,1% в ходе предварительных торгов в понедельник.

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