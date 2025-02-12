TotalEnergies договорилась о поставке 400 тыс. т СПГ в год на 10 лет с индийской GSPC

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - TotalEnergies подписала соглашение о продаже 400 тыс. тонн сжиженного природного газа, или шести партий в год государственной нефтегазовой компании Индии Gujarat State Petroleum Corporation Limited (GSPC), сообщила французская компания.

Соглашение подписано на 10 лет, начиная с 2026 года.

СПГ, поставляемый из глобального портфеля TotalEnergies и доставляемый на терминалы на западном побережье Индии, будет в первую очередь обслуживать промышленных клиентов GSPC. Он также будет поставляться индийским домохозяйствам для бытового использования, предприятиям и станциям техобслуживания для транспортных средств.