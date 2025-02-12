Поиск

Инфляция в США в январе неожиданно ускорилась до 3%, максимума с июня

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на максимальные с июня 2024 года 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы подъема выросли по сравнению с декабрьскими 2,9%.

Средний прогноз аналитиков для январской инфляции также составлял 2,9%, по данным Bloomberg.

Ускорение роста цен происходит уже четвертый месяц подряд.

Энергоносители в США в прошлом месяце подорожали впервые за полгода - на 1% в годовом выражении (после спада на 0,5% в декабре). Бензин подешевел на 0,2% (-3,4%), стоимость природного газа выросла на 4,9%, как и месяцем ранее.

Рост цен на продукты питания остался на уровне 2,5%, на транспортные услуги - ускорился до 8% с 7,3%.

Новые автомобили подешевели на 0,3% (-0,4%), подержанные машины подорожали на 1% (-3,3%).

Индекс CPI в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения темпов роста до 0,3% с декабрьских 0,4%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,4% относительно декабря и на 3,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3% и 3,1% соответственно. В декабре подъем составлял 0,2% м/м и 3,2% г/г.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 18-19 марта.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня с 15 февраля

Baidu во II полугодии выпустит ИИ-модель нового поколения

Baidu во II полугодии выпустит ИИ-модель нового поколения

Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями

Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями

Бьюти-ритейлер "Золотое яблоко" выходит на рынок Саудовской Аравии

Бьюти-ритейлер "Золотое яблоко" выходит на рынок Саудовской Аравии

Акции Alibaba взлетели на 8,5% на слухах о партнерстве с Apple в сфере ИИ

Акции Alibaba взлетели на 8,5% на слухах о партнерстве с Apple в сфере ИИ

Crew Dragon с российским космонавтом Песковым отправится на МКС 12 марта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5843 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне36 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2170 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });