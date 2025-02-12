Инфляция в США в январе неожиданно ускорилась до 3%, максимума с июня

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на максимальные с июня 2024 года 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы подъема выросли по сравнению с декабрьскими 2,9%.

Средний прогноз аналитиков для январской инфляции также составлял 2,9%, по данным Bloomberg.

Ускорение роста цен происходит уже четвертый месяц подряд.

Энергоносители в США в прошлом месяце подорожали впервые за полгода - на 1% в годовом выражении (после спада на 0,5% в декабре). Бензин подешевел на 0,2% (-3,4%), стоимость природного газа выросла на 4,9%, как и месяцем ранее.

Рост цен на продукты питания остался на уровне 2,5%, на транспортные услуги - ускорился до 8% с 7,3%.

Новые автомобили подешевели на 0,3% (-0,4%), подержанные машины подорожали на 1% (-3,3%).

Индекс CPI в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения темпов роста до 0,3% с декабрьских 0,4%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,4% относительно декабря и на 3,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3% и 3,1% соответственно. В декабре подъем составлял 0,2% м/м и 3,2% г/г.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 18-19 марта.