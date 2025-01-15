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Инфляция в США в декабре ускорилась до 2,9%, как и ожидалось

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с ноябрьскими 2,7%.

Средний прогноз аналитиков для декабрьской инфляции также составлял 2,9%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Ускорение роста цен происходит уже третий месяц подряд.

Энергоносители в США в прошлом месяце подорожали на 0,5% в годовом выражении (после падения на 3,2% в ноябре), в том числе бензин подешевел на 3,4% (-8,1%). Между тем стоимость природного газа выросла на 4,9% (+1,8%).

Рост цен на продукты питания ускорился в декабре до 2,5% по сравнению с 2,4% месяцем ранее, на транспортные услуги - до 7,3% с 7,1%.

Новые автомобили подешевели на 0,4% (-0,7%), подержанные машины - на 3,3% (-3,4%).

Индекс CPI в декабре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты не ожидали изменения темпов роста с ноябрьских 0,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 3,3% соответственно. В ноябре подъем составлял 0,3% м/м и 3,3% г/г.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

США ФРС
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