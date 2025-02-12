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Огурцы сохранили лидерство по подорожанию среди овощей

С начала года огурцы подорожали на 13,8%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В России с 4 по 10 февраля цены на фрукты и овощи выросли на 1,1%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущей неделей (0,8%) темпы роста ускорились. Причем, как и двумя неделями ранее, лидерство по темпам роста удерживают огурцы, подорожавшие за неделю на 2,5% (на 2,4% неделей ранее). Цены на картофель выросли на 1,7% (на 0,1%), помидоры - на 1,5% (на 0,1%), капусту - на 1,3% (снижение на 0,2%), бананы - на 0,6% (на 0,3%), лук - на 0,5% (на 0,6%), морковь - на 0,2% (снижение на 1,1%).

Свекла подешевела на 0,1% (на 0,5%).

С начала года наибольший рост цен демонстрируют огурцы - на 13,8%. Лук подорожал на 6,1%, яблоки - на 5,6%, картофель - на 5,4%, капуста - на 4,8%, свекла - на 3,1%, бананы - на 2,6%, помидоры - на 1,9%, морковь - на 0,7%.

В 2024 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 22,1%.

Росстат
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