Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq прибавил несколько пунктов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, в то время как Nasdaq прибавил всего несколько пунктов.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные об ускорении инфляции в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, ускорившись с 2,9% в декабре. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали сохранения инфляции на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Данный фактор, как и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, усилил ожидания, что Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительное время.

Пауэлл в среду вновь отметил, что Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. "Мы добились большого прогресса" в борьбе с инфляцией, "но мы еще не достигли" цели, сказал он, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Котировки акций Lyft Inc. упали на 7,9%. Сервис заказа такси завершил прошедший квартал с чистой прибылью, увеличив выручку на 27%. Однако показатели выручки и совокупных заказов в приложении, а также прогноз компании на текущий период разочаровали инвесторов.

Бумаги Biogen Inc. снизились на 4,3%. Биотехнологическая компания в октябре-декабре увеличила чистую прибыль и выручку - на 3%, но дала слабый прогноз на 2025 год.

Акции Kraft Heinz Co. подешевели на 3,3%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания в четвертом квартале снизил выручку сильнее ожиданий экспертов, а также дал слабый прогноз скорректированной прибыли на 2025 год.

Стоимость Johnson & Johnson опустилась на 0,6%. По данным СМИ, производитель товаров для здоровья намерен продать подразделение Cerenovus, фокусирующееся на решениях для лечения ишемического инсульта. Как сообщают источники, J&J рассчитывает на оценку Cerenovus в $1-1,5 млрд.

Кроме того, котировки акций Caterpillar уменьшились на 2,8%, Home Depot Inc. - на 2,2%, Amazon.com Inc. и Chevron Corp. - на 1,6%, Nvidia Corp. - на 1,25%, Alphabet Inc. - на 0,9%, Microsoft Corp. - на 0,6%.

В то же время цена акций CVS Health Corp. взлетела на 15%. Выручка и скорректированная прибыль компании, владеющей сетью аптек и страховщиком Aetna, превзошли ожидания рынка.

Стоимость бумаг DoorDash поднялась на 4%. Сервис доставки еды получил чистую прибыль и существенно увеличил выручку в октябре-декабре, а также дал сильный прогноз на этот квартал.

Акции чипмейкера NXP Semiconductors подорожали на 4,2% (до $219,79) после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "на уровне рынка", а также подняли прогнозную котировку до $257.

Цена акций Intel Corp. подскочила на 7,2%. В результате подъем за последние три дня достиг 16,4%, что является максимальным приростом за такой период с октября 2002 года, по данным Dow Jones Market Data.

Также выросли котировки бумаг Boeing Co. - на 3,2%, Tesla - на 2,4%, Apple Inc. - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 225,09 пункта (на 0,5%) и составил 44368,56 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 16,53 пункта (на 0,27%) - до 6051,97 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite поднялся на 6,09 пункта (на 0,03%) и завершил сессию на отметке 19649,95 пункта.