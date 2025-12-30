КТК приостановил прием нефти в систему и перевалку на морском терминале

Приостановка будет действовать до нормализации погодных условий

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" 29 декабря приостановил перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений, сообщает консорциум.

"Прием нефти также был остановлен 29 декабря 2025 года в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.

Консорциум подчеркивает, что ранее "на ритмичность отгрузок нефти в значительной степени повлиял результат террористической атаки безэкипажным катером на ВПУ-2 и его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных тяжелыми гидрометеорологическими условиями зимнего периода"