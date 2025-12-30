Аэропорт Домодедово планируют выставить на открытый аукцион в начале 2026 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Перешедший по решению суда в собственность государства аэропорт Домодедово будет выставлен на открытый аукцион в начале следующего года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы много работы проделали по этому активу. В следующем году, буквально, я думаю, что в начале года соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион. Будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы. И мы будем проводить продажу с учетом всех тех решений, которые правительство Российской Федерации приняло", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

В июне компании группы "Домодедово" по решению суда перешли в собственность Росимущества. Арбитражный суд Московской области 17 июня полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами Домодедово. В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Силуанов ранее говорил, что Минфин заинтересован "как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс".

В декабре держатели рублевых облигаций Домодедово согласовали перенос погашения бондов на 15 млрд рублей на декабрь следующего года и согласились признать ненаступившими основания для выкупа по офертам. "Изменения в условия выпуска облигаций направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы", - отмечалось в сообщении компании-эмитента облигаций "Домодедово".