Минфин РФ планирует продать госпакет ЮГК на открытом аукционе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Госпакет "Южуралзолота" будет реализован на открытых торгах, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он не назвал конкретных сроков сделки, но отметил, что продать актив Минфин планирует не затягивая.

"Такая же политика (как и с планируемой продажей аэропорта Домодедово - ИФ). Открытый аукцион. Будем выставлять на торги, затягивать не будем", - сказал он в интервью "России 24".

В июле суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании.

Изначально Минфин рассчитывал продать контрольный пакет "Южуралзолота" до конца 2025 г., но в октябре замглавы ведомства Алексей Моисеев дал более осторожный прогноз, заявив, что сделка может пройти в два этапа с полным окончанием в I полугодии 2026 г. В недавнем интервью Моисеев отметил, что ситуация с оценкой актива оказалась сложнее, чем предполагалось.

"Мы все привыкли видеть вот эту публичную компанию, которая фактически представляет из себя золотой бизнес. При внимательном рассмотрении оказалось, что там есть большой конгломерат активов, который включает в себя очень тяжелые активы, связанные с угледобычей, плюс там есть и сельхозбизнес, даже виноделие какое-то присутствует, причем это виноделие, которое (включает - ИФ) неконтролирующие доли. В целом этот набор активов, он довольно сложный. Можно было бы сказать: давайте продадим золотой бизнес, потом будем разбираться. Но мы на это не согласны, и лучше мы немножко подождем, все это вместе структурируем и оценим, и будем продавать (все активы - ИФ) вместе", - пояснил замминистра.