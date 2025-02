Рынок акций США вырос на фоне новых шагов Трампа в торговой сфере

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли.

Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Новые импортные пошлины будут устанавливаться индивидуально для каждой страны, чтобы компенсировать не только их таможенные тарифы для американских товаров, но и другие торговые барьеры, в том числе в форме несправедливых субсидий, нормативных актов, налогов на добавленную стоимость, обменных курсов, слабой защиты интеллектуальной собственности и других факторов, которые ограничивают американскую торговлю, заявили в Белом доме.

Подготовка этих предложений может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.

Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом "ответные меры" не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время, отмечает Market Watch. Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

Статданные, обнародованные в четверг, показали максимальное с февраля 2023 года повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, прежде сообщалось о подъеме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.

Лидерами роста среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average стали акции Nvidia Corp. (+3,2%), а также Cisco Systems Inc. (+2,1%), квартальные результаты которой превзошли прогнозы рынка.

Уверенный подъем также показали бумаги Apple Inc. (+2%), Sherwin-Williams Co. (+1,6%), Walmart Inc. (+1,4%), International Business Machines Corp. (+1,3%).

Стоимость акций Robinhood Markets Inc. подскочила на 14,1%. Этот оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке увеличил квартальную чистую прибыль более чем в 30 раз, получив рекордную выручку.

Цена бумаг Royal Caribbean Cruises поднялась на 1,5%. Оператор круизов повысил квартальные дивиденды более чем на треть и анонсировал запуск программы обратного выкупа акций на $1 млрд.

Акции производителя сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. подешевели на 2,2%. Чистая прибыль и выручка компании в минувшем квартале снизились, причем сокращение доходов было отмечено во всех подразделениях Deere.

Капитализация Reddit Inc. опустилась на 5,3%. Владелец одноименного интернет-портала зафиксировал чистую прибыль в прошедшем квартале, однако рост числа его пользователей не оправдал ожиданий. Количество пользователей Reddit увеличилось на 39%, до 101,7 млн, тогда как средний прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял 103,12 млн. Reddit также анонсировала партнерство с Intercontinental Exchange Inc. с целью создания аналитических продуктов для финансовой отрасли. Бумаги Intercontinental Exchange подорожали на 1,2%.

Цена акций Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, упала на 8,5% из-за слабой отчетности компании за четвертый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 342,87 пункта (0,77%) и составил 44711,43 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 63,1 пункта (1,04%) - до 6115,07 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 295,69 пункта (1,5%), составив 19945,64 пункта.