Банк России в пятницу рассматривал два решения по ключевой ставке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу рассматривал два решения по ключевой ставке - ее сохранение и повышение, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы не обсуждали снижение ставки. Мы обсуждали два варианта - сохранение ставки и повышение ставки. (...) Вы обратили внимание - наш прогноз траектории ключевой ставки и тот интервал, который мы дали, предполагает как возможность снижения ставки в этом году, так и возможность повышения ставки. Все будет зависеть от того, как сформируются устойчивые тенденции", - заявила она.

"Что касается вариантов сигнала, мы обсуждали вариант умеренно жесткого сигнала, который мы в итоге дали, и вариант нейтрального сигнала", - добавила Набиуллина.

Нейтральный вариант предлагали члены совета директоров, которые считают, что уже набранной жесткости денежно-кредитных условий и других факторов достаточно, чтобы инфляция устойчиво снижалась к уровню 4%, сказала глава ЦБ.