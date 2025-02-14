Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной

Геополитическая обстановка, по оценке ЦБ, остается напряженной

Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России считает геополитическую ситуацию в мире неопределенной и учитывает это в своих решениях по ключевой ставке, заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"При принятии решений мы будем учитывать геополитические факторы, неопределенность с их стороны остается высокой", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, принимает ли ЦБ в своих прогнозных сценариях во внимание начало обсуждения урегулирования украинского кризиса, Набиуллина заявила, что считает это преждевременным.

"В базовом сценарии у нас нет этого фактора пока, мне кажется, пока это преждевременным включать в сценарий, тем более, в базовый. Все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию, мне кажется, мало возможным", - сказала глава Банка России.

Она также прокомментировала возможное влияние на экономику России ситуации на мировых рынках: "Внешние условия, угрозы новых торговых войн, фрагментация мировых рынков формируют риски для деловой активности в мире и могут привести к падению спроса на товары российского экспорта. В итоге мы можем столкнуться с падением и ценовых, и объемных показателей экспорта".

14 февраля совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%