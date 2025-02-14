ЦБ отметил значительное влияние расходов бюджета на замедление корпоративного кредитования

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Замедление корпоративного кредитования в последние два месяца связано не только с регулированием ЦБ, но и с расходами бюджета, без учета этого фактора замедление кредитования было бы более скромным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Под влиянием жестких ДКУ (денежно-кредитных условий - ИФ) кредитование с декабря замедляется. В последние два месяца сократился как корпоративный, так и розничный портфель банков", - сказала Набиуллина.

"Замедление корпоративного кредитования связано не только с влиянием нашей политики, значительное влияние также оказывают бюджетные расходы. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие расходы наблюдались и в январе, что выше сезонной нормы. Это связано с более ранним авансированием госконтрактов. Получив бюджетные средства, компании активно гасили долги перед банками. Поэтому данные об охлаждении кредитования, что называется, зашумлены", - добавила она.

Согласно оценкам ЦБ, с исключением фактора бюджета замедление кредитования более скромное. "Мы исходим из того, что результатом совместного влияния бюджета и кредита будет более сдержанная динамика денежной массы. По последним данным, она растет медленнее, чем в конце прошлого года. Мы продолжим внимательно наблюдать за динамикой бюджетных расходов, сопоставляя ее, в том числе со скоростью охлаждения кредитования", - сказала глава ЦБ.

Совет директоров ЦБ по итогам заседания в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор также оставил без изменений прогноз по росту корпоративного кредитования на 2025 год на уровне 8-13%. Прогноз по росту потребительского кредитования на текущий год был понижен до 1-6% с 6-11% ранее, прогноз по ипотеке также понижен - до 3-8% с 8-13% ранее.