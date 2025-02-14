Банк России ожидает пика годовой инфляции в РФ в апреле-мае

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что текущая инфляция должна начать замедляться в ближайшее время. "Некоторое ее повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле месяце. Но самое важное - мы рассчитываем, что к концу года месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, будет около 4% в пересчете на год. Но так как мы в начало года вошли с высокой инфляцией, то к концу года годовая инфляция будет 7-8%", - заключила Набиуллина.