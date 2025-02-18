Индонезия и Малайзия проявляют интерес к закупкам российского СПГ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия обсуждает с Индонезией и Малайзией поставки сжиженного природного газа (СПГ), сообщил "Интерфаксу" замминистра энергетики РФ Роман Маршавин.

"Интерес есть, они развивают у себя нефтегазовые хабы, заинтересованы в поставках", - сказал он, заметив, что на следующей неделе планирует посетить эти страны и обсудить соответствующие вопросы с министрами энергетики.

"Будем обсуждать, спросим, какие нужны объемы, потом могут подключиться компании", - добавил Маршавин.

Индонезия и Малайзия обладают крупнейшими в Азии мощностями по сжижению природного газа, причем последняя в 2023 году заняла пятое место в мире по его экспорту. Но их мощности используются не на полную, при этом в обеих странах отмечается истощение ресурсной базы.

Так, согласно отчету Международного газового союза (МГС), в 2023 году Малайзия экспортировала 26,8 млн т СПГ, при этом ее СПГ-мощности составляют 32 млн т, а импорт СПГ - 2,6 млн т. Регазификационные мощности Малайзии позволяют импортировать 7,3 млн т СПГ в год.

Индонезия, мощности которой по сжижению составили в 2023 году 30,3 млн т, использовала их только на 50%, экспортировав 15,6 млн т СПГ и импортировав 4,2 млн т. Регазификационные мощности Индонезии - 11,4 млн т в год.