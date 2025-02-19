"Бизнесинформ" Прохорова на торгах приобрел 90% Выборгской лесопромышленной корпорации

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Бизнесинформ" (Москва) приобрело на торгах 90% долей обанкротившегося ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" (ВЛК, Ленинградская область), говорится в документах площадки ГИС "Торги".

Лот реализован по начальной цене - 127,6 млн рублей.

Ранее доля в компании в размере 90%, принадлежащая ее бывшему генеральному директору Николаю Рыжкову, была арестована и передана в залог одному из кредиторов - банку "Таврический", сообщается в документации.

Росимущество уже выставляло эту долю в ВЛК на аукцион - в июне 2024 года. Тогда торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Стартовая цена составляла 150 млн рублей.

"Выборгская лесопромышленная корпорация" являлась крупным производителем целлюлозно-бумажной продукции и пеллет в СЗФО. Мощности предприятия позволяют производить 1 млн тонн пеллет в год.

В июне 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ВЛК банкротом по заявлению банка "Международный финансовый клуб" (МФК). Общая сумма требований кредиторов составила 7,2 млрд рублей. В отношении ВЛК открыто конкурсное производство до 25 марта 2025 года.

Совладельцами ВЛК, по данным ЕГРЮЛ на 19 февраля, являются экс-гендиректор Рыжков (90%), кипрские Anmelion Enterprises Ltd (5%) и Aspiant Holdings Ltd (5%).

Согласно отчету за 2023 год, чистый убыток ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" вырос в 4,4 раза по сравнению с показателем 2022 года - до 3,2 млрд рублей. Выручка уменьшилась на 3,3% - до 1,847 млрд рублей.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основными видами деятельности ООО "Бизнесинформ" являются капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, управление финансово-промышленными группами и холдингами. Единственным владельцем компании является миллиардер Михаил Прохоров.