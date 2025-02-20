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ЦБ оценил объем кредитного фрода в крупнейших банках по итогам 2024 г. в 12,8 млрд руб.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Объем кредитного фрода в 23 крупнейших банках РФ по итогам прошлого года составил 12,8 млрд рублей, говорится в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова к сессии в рамках форума по кибербезопасности в финансах.

По данным ЦБ, общий объем операций без добровольного согласия клиентов в 2024 году составил 26,9 млрд рублей.

По статистике Банка России, после заключения кредитного договора без согласия клиента злоумышленники в основном выводят деньги через переводы: за 2024 год этим путем было выведено порядка 9,1 млрд рублей. Объем выведенных через банкоматы кредитных средств в прошлом году составил 2,7 млрд рублей, через кассу - почти 1 млрд рублей.

Кредитное мошенничество (когда жертвы передают мошенникам средства, полученные в банке в кредит - ИФ) продолжает расти, ЦБ ставит задачу добиться смены тенденции, заявила в среду в ходе форума председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Кредитный антифрод растет, и мы должны здесь добиться перелома. И закон вступает в силу поэтапно. Мы будем помогать и банкам, и микрофинансовым организациям, которых это касается, подготовиться к каждому этапу в срок и качественно. Но главное, мы видим задачу все-таки, чтобы кредитное мошенничество перестало расти", - сказала Набиуллина.

По ее словам, кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют около 40% всех похищенных у граждан средств. В 2023 году доля была ниже - около 25%.

Президент РФ Владимир Путин в феврале подписал закон, который вводит "период охлаждения" в потребительском кредитовании. Закон предусматривает, что банки и МФО не смогут передавать заемщику средства раньше, чем через 4 часа, если кредит составляет от 50 тыс. до 200 тыс. руб., и раньше, чем через 48 часов, если сумма превышает 200 тыс. руб. Новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто в случае перевода средств автодилерам, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо.

Владимир Путин Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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