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"Группа Позитив" планирует запустить в РФ собственный антивирус

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) приобрело долю в белорусском ОДО "Вирусблокада" (разработчик антивируса Vba32) и планирует в 2025 году на его основе выпустить на российский рынок собственное антивирусное решение, говорится в сообщении компании.

Параметры сделки ее участники не раскрывают. В "Группе Позитив" "Интерфаксу" уточнили, что в периметр сделки входит только антивирусное решение ("Вирусблокада" является также разработчиком решения КАНОЭ, предназначенного для защиты от несанкционированного доступа - ИФ).

При этом в сообщении отмечается, что "Группа Позитив" по условиям сделки получила исключительные права на технологии, продукты, кодовую базу и базу вирусных сигнатур "Вирусблокады". После доработки Vba32 планируется интегрировать (в течение текущего года) в четыре продукта самой "Группы Позитив" - в MaxPatrol EDR (решение для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них), PT ISIM (система мониторинга безопасности промышленных инфраструктур), PT Sandbox ("песочница") и PT NGFW (межсетевой экран нового поколения).

То есть "Группа Позитив" будет заниматься продвижением Vba32, прежде всего, в составе своих продуктов на территории РФ. "Вирусблокада", в свою очередь, продолжит продажи антивируса в Белоруссии.

Осенью 2023 года "Группа Позитив" оценивала, например, объем российского рынка EDR-решений на уровне $10 млн. На тот момент, по мнению компании, только около 14% российских корпоративных заказчиков использовали то или иное EDR-решение. Еще 26% заказчиков планировали реализовать проект по внедрению EDR-решений, а 30% понимали необходимость их приобретения, но не имели достаточных финансовых средств.

"Внедрение антивирусной технологии в существующие продукты позволит нам предлагать комплексную и глубокую защиту всех возможных конечных узлов и инфраструктур, независимо от размера и сферы деятельности компаний, - сказал руководитель департамента разработки средств защиты рабочих станций и серверов Positive Technologies Сергей Лебедев, слова которого приводятся в сообщении. - Кроме того, улучшив технологию с учетом знаний о киберугрозах, а также заложив в нее мультипродуктовый опыт и экспертизу, наработанные за 20 лет существования компании, мы планируем уже в этом году дебютировать на зрелом и высококонкурентном рынке антивирусного ПО с собственным решением".

Также "Группа Позитив" планирует объединить некоторые отделы своего экспертного центра безопасности (PT Expert Security Center) в антивирусную лабораторию, которая будет заниматься, в частности, поиском и изучением актуальных образцов зловредного ПО и хакерских утилит для регулярного обновления антивирусных баз. В задачи лаборатории будет входить также развитие детектирующих технологий и разработка прототипов инструментов, повышающих экспертные качества продуктов в распознавании всех видов современного встроенного программного обеспечения (ВПО).

"Планируем расширение команды разработки и необходимой для этого инфраструктуры, а также формирование антивирусной лаборатории в рамках Expert Security Center с помощью существующих механизмов Positive Technologies и наработок "Вирусблокады", - уточнили в компании.

Раннюю версию антивируса собственной разработки "Группа Позитив" планирует представить осенью текущего года.

"Антивирус будет продвигаться, прежде всего, как модуль существующего продукта EDR, либо как часть других продуктов, а в конце года и как самостоятельное решение для заказчиков, которые уже используют продукты Positive Technologies, а также для тех, кому необходим альтернативный источник экспертизы по обнаружению зловредного ПО", - сказали в "Группе Позитив".

При этом в компании отметили, что считают рынок антивирусного ПО, а точнее, рынок защиты конечных устройств, как весьма зрелый и стабильный, но вместе с тем растущий вместе со всем рынком ИБ в России (на 20-30% в год - ИФ). По оценке экспертов "Группы Позитив", процессы импортозамещения, постоянное изменение ландшафта ИБ и появление новых угроз, а также рост и изменение инфраструктуры компаний создают значительный потенциал на рынке антивирусного ПО.

В материалах аналитического агентства TAdviser отмечается, что в первой половине 2023 года продажи только потребительских антивирусов в России составили 195 тыс. лицензий, что на 61% меньше, чем годом ранее. Выручка на рынке сократилась на тот же 61%, до 268 млн рублей. При этом 94% этого сегмента рынка занимала компания "Лаборатория Касперского".

По данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", в 2024 году число покупок антивирусного ПО в России выросло на 41%.

О компании

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".

По итогам 2023 года выручка "Группы Позитив" по МСФО зафиксирована на уровне 22,2 млрд рублей, что на 61% больше показателя 2022 года. При этом объем отгрузок по итогам 2023 года вырос на 76%, до 25,5 млрд рублей (по предварительным данным компании, объем отгрузок по итогам 2024 года составит около 26 млрд рублей - ИФ). Показатель NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов, net income before capitalization of expenses) увеличился на 76% и составил 8,7 млрд рублей.

ООО "Вирусблокада" было создано в 1997 году (разработка и продвижение Vba32 осуществлялись с 1994 года). В 2000 году компания была перерегистрирована в общество с дополнительной ответственностью.

Группа Позитив
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