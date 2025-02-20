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"Мечел" в 2024 году сократил EBITDA на 35%, получил 37,1 млрд рублей чистого убытка

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Консолидированная EBITDA "Мечела" в 2024 году упала на 35%, до 55,9 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка снизилась на 5% и составила 387,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA, таким образом, сократилась до 14% в сравнении с 21% в 2023 году.

Чистый убыток группы по итогам прошлого года составил 37,1 млрд рублей против прибыли в 22,3 млрд рублей годом ранее. "Формирование убытка главным образом обусловлено ростом себестоимости продаж и финансовых расходов в связи с существенным повышением ставки ЦБ и признанием убытка от выбытия и утраты контроля над зарубежными активами группы", - пояснил "Мечел".

Операционный денежный поток снизился на 4% и составил 61,7 млрд рублей.

Финансовые расходы группы выросли на 44%, до 45,6 млрд рублей.

Чистый долг "Мечела" без пеней и штрафов увеличился на 4% и на 31 декабря 2024 года составил 259,4 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 4,6х по сравнению с 2,9х на конец 2023 года.

На текущую дату стоимость долгового портфеля "Мечела" составляет 20,7%.

Выручка "Мечела" за II полугодие, по подсчетам "Интерфакса", составила 181,5 млрд рублей (-14% г/г, - 12% п/п).

EBITDA за II полугодие составила 23,1 млрд рублей, сократившись на 30% к I полугодию 2024 года и вдвое - к аналогичному периоду 2023 года. Результат оказался ниже прогнозов аналитиков (24-25 млрд рублей).

"На фоне введения санкций со стороны США компания кардинально пересмотрела сбытовую политику горнодобывающего дивизиона. Потоки продукции были переориентированы на потребителей внутри страны. Это ограничило гибкость в выборе направлений реализации угля, но позволило обеспечить загрузку производства", - отмечает "Мечел".

"Повышение ключевой ставки Банком России до рекордных уровней повлекло за собой рост расходов на обслуживание кредитного портфеля группы и сокращение свободного денежного потока, что наложило ограничения на финансирование капитальных расходов, ремонтных и экологических программ, реализуемых нашими предприятиями (...) Для снижения нагрузки на денежный поток и обеспечения финансирования текущей хозяйственной деятельности группа договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы", - говорится в пресс-релизе.

"Мечел" в 2024 году сократил капвложения на 23%, до 18 млрд рублей.

Мечел США
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