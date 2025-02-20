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Российские страховщики в 2024 году начали внедрять ИИ в основной бизнес

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект за последний год начал завоевывать серьезные позиции на страховом рынке, заявил управляющий директор компании "Сбербанк Страхование" Владимир Новиков на "круглом столе" Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".

"За последний год произошел сдвиг в сфере использования искусственного интеллекта страховыми компаниями. Если раньше ИИ воспринимался как технология вне основного бизнеса страховщиков, теперь элементы ИИ вплетены в основной их бизнес", - сказал он.

В качестве примера он привел три аспекта использования искусственного интеллекта в своей страховой компании. Так, ИИ используется как помощник актуария для обработки рутинной информации и более четкого определения тарифа. Кроме того, ИИ может использоваться как цифровой агент - "для определения стоимости объекта недвижимости, который передается на страхование", сказал Новиков. При этом он пояснил, что точность оценки превосходит ту, которая определяется человеком. По мнению Новикова, "точность определения стоимости объекта страхования позволяет избежать неполного страхования и улучшает возможности получения полной страховой выплаты".

Кроме того, Новиков отметил, что возможности искусственного интеллекта используются и злоумышленниками для тестирования систем страховщиков в надежде обнаружить "зону уязвимости на стороне страховых компаний".

Он полагает, что искусственный интеллект будет использоваться и далее страховщиками на своей стороне для усиления возможностей кибербезопасности .

ВСС Сбербанк Страхование Владимир Новиков
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