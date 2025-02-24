Нефть умеренно дешевеет в начале недели

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по Москве составляет $74,31 за баррель, что на $0,12 (0,16%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на $2,05 (2,7%) до $74,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,19 (0,27%) до $70,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,08 (2,9%) до $70,4 за баррель.

За прошлую неделю обе марки потеряли по 0,4%.

"Нефть торгуется в узком диапазоне, это может быть связано с тем, что многие решения, способные толкнуть цены в ту или иную сторону, пока отложены", - отметила стратег Commerzbank Барбара Ламбрехт.

"Речь идет о возможном переносе сроков начала постепенного увеличения добычи ОПЕК+, которое пока намечено на апрель; о переговорах по Украине; о возможном ужесточении американских санкций против Ирана; и, конечно, о заявлениях Дональда Трампа о том, что он намерен быстро восполнить стратегический резерв нефти в США", - добавила она.

В понедельник утром на нефтяные котировки давят ожидания возобновления поставок топлива из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на семь и составило 488 штук. Число газовых установок сократилось на две до 99 единиц.