ЦБ планирует распределять системно значимые банки по группам в зависимости от их значимости

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в первом полугодии 2025 года опубликует концепцию новой методики определения системной значимости банков, планирует распределять их по группам в зависимости от значимости, рассказал в интервью "Интерфаксу" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

ЦБ в январе 2020 года опубликовал консультативный доклад, посвященный системно значимым кредитным организациям (СЗКО) и подходам к их регулированию. ЦБ хотел дифференцировать надбавку к достаточности капитала, которую должны выполнять СЗКО (сейчас она едина для всех банков из списка СЗКО и составляет 1% от взвешенных по риску активов). Регулятор планировал установить диапазон надбавок на уровне 1-3,5%. Исходя из предварительных расчетов, сделанных на тот момент ЦБ, повышение надбавки за системную значимость грозило двум банкам: для Сбербанка надбавка могла вырасти до 2,5%, для ВТБ - до 1,5%.

"В 2020 мы выпустили доклад про то, что было бы правильно устанавливать дифференцированные надбавки в зависимости от значимости банка. Но затем жизнь внесла свои коррективы, и мы эти планы временно заморозили, но теперь хотим к ним вернуться. Базовая идея осталась прежней, но сейчас мы ее гораздо детальнее проработали", - рассказал Данилов.

Во-первых, для определения значимости банка ЦБ хочет учитывать не только размер его активов, но и масштаб "экосистемного" бизнеса, а также влияние на систему страхования вкладов и других участников рынка в случае возникновения у банковской группы проблем. Во-вторых, Банк России планирует распределять СЗКО по группам в зависимости от их значимости, и на основе этого устанавливать дифференцированные надбавки к капиталу.

"В некоторых странах количество таких групп доходит до десяти. Но конкретику по банкам и уровням надбавок пока рано обсуждать, нужно сначала проработать критерии с рынком", - сказал Данилов.

"Тут логика очень простая - чем больше банк, чем выше уровень его влияния на финансовую систему, тем лучше он должен быть защищен от риска. Это важно для поддержания финансовой стабильности в целом. Такой подход применяется во многих странах, в частности в Китае, США, Индии, Японии, Бразилии и других. До конца первой половины 2025 года планируем опубликовать концепцию новой методики для обсуждения с рынком. Но само внедрение будет существенно позже, потому что банки должны сначала восстановить общие надбавки к нормативам достаточности капитала к 2028 году", - заявил глава департамента ЦБ.

Банки РФ с 2020 года должны были соблюдать надбавку в размере 2,5% за поддержание достаточности капитала, для крупнейших игроков была дополнительно установлена надбавка в 1% за системную значимость. Таким образом, банки с универсальной лицензией должны были поддерживать надбавку в размере 2,5%, а системно значимые игроки - 3,5%. ЦБ обнулил эти надбавки на весь 2023 год и установил 5-летний график их постепенного восстановления.

Надбавка за системную значимость в 2024 году осталась нулевой, в 2025 году она выросла до 0,25%. В 2026 году надбавка увеличится до 0,5%, в 2027 году - до 0,75%, а в 2028 году вернется к значению 1%.

Сейчас в списке СЗКО находятся 11 банков: Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк. Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Входившие в этот список в прошлом году Росбанк и "Открытие" с 1 января 2025 года перестали существовать после присоединения к материнским структурам (Т-банку и ВТБ соответственно).