ЦБ не видит достаточной активности банков в вопросе заблокированных активов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Банк России уточнил подходы к резервированию выделяемых с баланса банков заблокированных активов: если не удастся провести неттинг в течение двух лет, нужно досоздать резервы, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. Состав выделяемого имущества и обязательств должен быть согласован с ЦБ.

"Как мы видим целеполагание закона, который позволяет банкам выделять заблокированные активы? Это способ создать независимую компанию, с которой иностранные кредиторы могли бы взаимодействовать для урегулирования и взаимного зачета заблокированных активов и обязательств. С санкционными банками никто не контактирует по этому поводу, потому что с той стороны есть законодательный запрет на общение с организациями в SDN-списке", - заявил Данилов.

ЦБ против того, чтобы единственной целью выделения активов была оптимизация резервов, поэтому уточнил подходы к их резервированию: если не удастся провести взаимный зачет в течение двух лет, то нужно будет создать резервы, как если бы эти активы оставались на балансе банка. Новый порядок будет стимулировать банки выделять активы именно для неттинга, а не для экономии на резервах, отметил Данилов.

"С одной стороны, мы сейчас не видим достаточной активности банков в урегулировании по заблокированным активам, хотя с момента введения санкций прошло уже три года. С другой стороны, банки активно ищут возможности для минимизации резервов и "экономии" капитала после очень быстрого роста балансов в 2023-2024 годах. Поэтому к нам приходят с разными инициативами - от выделения заблокированных активов, в которых уже явно не осталось никакой ценности для кредиторов (и которые, скорее всего, невозможно обменять), до списания обязательств из-за их формальной невостребованности (ведь кредитор не может связаться с санкционным банком из-за правовых рисков). Мы против таких "креативных" подходов к урегулированию", - заявил Данилов.

"Второй момент: банки в своих пожеланиях хотели выделять активы, которые реальной стоимости не имеют, даже если не учитывать фактор блокировки. По сути, это несуществующие активы, например доли в ликвидированных компаниях. Их уже не удастся обменять на что-то и базовый сценарий здесь - постепенное признание убытков. Понятно, что нет смысла их выделять", - заявил он.

Единственным банком, который смог перевести часть заблокированных активов и обязательств на другое юрлицо, является Совкомбанк. О планах воспользоваться этой схемой публично заявляли Сбербанк, ВТБ и Московский кредитный банк (МКБ).