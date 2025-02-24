Минэкономразвития в целом разделяет прогноз ЦБ по инфляции в 2025г в 7-8%

Свои оценки министерство подготовит в марте

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития "по ощущениям" в целом согласно с новым прогнозом ЦБ по инфляции в 2025 году в интервале 7-8%, свою оценку подготовит в марте, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы сейчас будем смотреть свой прогноз. По ощущениям диапазон такой же примерно", - прокомментировал он новый прогноз ЦБ по инфляции в 7-8% на 2025 год и ожидания Минэкономразвития.

"Пока рано цифры конкретные называть (Минэкономразвития в отличие от ЦБ представляет не интервальный прогноз, а конкретное число - ИФ). В марте будем готовить прогноз", - добавил он.

По его словам, правительство совместно с ЦБ предпринимает согласованные действия по сдерживанию инфляции.

"Действия предпринимаем все вместе (правительство и ЦБ - ИФ), но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим. С другой стороны, надо расширять предложение, здесь находимся в постоянном диалоге с Минсельхозом", - сказал министр.

Минэкономразвития по графику в апреле должно представить свой уточненный макропрогноз, в том числе по динамике ВВП, инфляции и курсу рубля (но готовить прогноз начинает уже в марте - ИФ).

Как сообщалось, ЦБ 14 февраля повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% по-прежнему в 2026 году.

Прогноз Минэкономразвития (от сентября 2024 года) по инфляции в 2025 году составляет 4,5% и уже очевидно в апреле будет повышен.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря), по инфляции в 2026 году - 4,6%.