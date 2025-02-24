Поиск

Apple инвестирует $500 млрд, наймет 20 тысяч сотрудников в США за 4 года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Самая дорогая компания в мире Apple Inc. планирует инвестировать в американскую экономику $500 млрд и создать 20 тысяч новых рабочих мест в Штатах за ближайшие четыре года, говорится в пресс-релизе компании.

Apple назвала это самым амбициозным инвестиционным планом в своей истории.

В частности, Apple вместе с партнерами намерена создать инновационную производственную площадку в Техасе, где будет производить сервера, поддерживающие технологии Apple Intelligence. Также компания создаст академию в штате Мичиган, где будет обучать сотрудников, занятых в производстве.

Apple удвоит средства своего фонда Advanced Manufacturing Fund, сейчас составляющие $5 млрд, и нарастит инвестиции в НИОКР на территории США. Компания также инвестирует в создание контента для Apple TV+ в 20 штатах.

Компания анонсировала масштабные расходы спустя несколько дней после встречи главного исполнительного директора Тима Кука с президентом Дональдом Трампом, после которой Трамп заявил, что Apple "инвестирует сотни миллиардов долларов". До этого он угрожал ввести пошлины на импорт товаров из Китая, где Apple производит значительную часть своей продукции.

Apple в пресс-релизе отметила, что является одним из крупнейших налогоплательщиков в США и что заплатила налоги на сумму свыше $75 млрд за последние пять лет, включая $19 млрд в 2024 году.

За последние 12 месяцев капитализация Apple выросла на 35,5%, до $3,69 трлн.

Apple США Дональд Трамп Тим Кук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

Под санкции ЕС подпали руководители "ОАК", "Алмаз-Антея" и "Туламашзавода"

ЕС вводит усиленные ограничения на поставку 53 компаниям товаров двойного назначения

ЕС решил дополнить экспортные ограничения, касающиеся нефтегазовых проектов РФ

ЕС решил дополнить экспортные ограничения, касающиеся нефтегазовых проектов РФ

Подкомиссия по устойчивости экономики скоро рассмотрит отрасль удобрений и рыболовство

ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России

ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России

ЕС впервые вводит ограничения против нероссийских финорганизаций, использующих СПФС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });