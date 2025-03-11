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Apple готовит масштабное изменение интерфейсов iPhone, iPad и Mac

Apple готовит масштабное изменение интерфейсов iPhone, iPad и Mac
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Apple Inc. готовит масштабное обновление программного обеспечения, стремясь преобразовать интерфейс iPhone, iPad и Mac для нового поколения пользователей, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Обновление ПО, которое планируется позднее в 2025 году, кардинально изменит внешний вид операционных систем Apple, отмечают источники. Изменения коснутся стилей иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок.

Компания, в частности, работает над упрощением способов навигации и контроля устройств, говорят источники агентства. По их словам, новый дизайн основан на ПО шлемов смешанной реальности Vision Pro.

Ключевая цель обновлений - сделать операционные системы на различных устройствах более похожими и единообразными.

Изменения будут представлены в версиях ПО iOS 19, iPadOS 19, а также macOS 16.

В случае компьютеров Mac обновление ПО станет самым масштабным с 2020 года, когда Apple представила операционную систему Big Sur, в случае iPhone - самым серьезным со времен iOS 7 в 2013 году.

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