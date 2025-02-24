Биотехнологическая Bluebird bio будет продана частным инвестфондам за $30 млн

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая Bluebird bio Inc. сообщила, что продает себя частным инвестиционным фирмам Carlyle и SK Capital примерно за $30 млн.

Bluebird, которая некогда считалась очень успешной компанией, разрабатывает терапию для лечения тяжелых генетических заболеваний. В том числе она выпускает Zynteglo - одно из самых дорогих лекарств в мире от бета-талассемии (наследственное заболевание крови). Также она производит Lyfgenia от серповидноклеточной анемии и Skysona от церебральной адренолейкодистрофии.

Акционеры Bluebird получат по $3 за каждую принадлежащую им акцию с возможностью получить еще по $6,84 за бумагу, если продажи компании достигнут $600 млн за любой 12-месячный период до конца 2027 года.

"Более десяти лет компания Bluebird находится на переднем крае генной терапии, предоставляя новаторские методы лечения пациентам, страдающим опасными для жизни генетическими заболеваниями, - сказал главный исполнительный директор Bluebird Эндрю Обеншайн. - Однако по мере того, как наши финансовые проблемы нарастали, стало ясно, что обеспечение правильного стратегического партнера имеет решающее значение для максимизации стоимости для наших акционеров и обеспечения долгосрочного будущего наших методов лечения".

Новым CEO компании после закрытия сделки, как ожидается, станет Дэвид Мик, бывший глава Mirati Therapeutics и Ipsen, говорится в сообщении.

Вся область генной терапии сталкивается с трудными вопросами, могут ли данные методы лечения стать успешным бизнесом, отмечает CNBC. Долгое время Bluebird находилась в авангарде создания методов лечения с помощью одного приема лекарства, которые обещали излечить генетические заболевания.

В какой-то момент рыночная капитализация Bluebird составляла около $9 млрд, поскольку инвесторы поверили в идею, что компания может добиться успеха с помощью своей генной терапии. Она упала ниже $41 млн после того, как компания столкнулась с несколькими научными неудачами, выделила свою работу по борьбе с раком в другую компанию и стала испытывать финансовые трудности. Переломный момент наступил в 2018 году, когда Bluebird сообщила, что у пациента, который получил ее генную терапию от серповидноклеточной анемии, развился рак. Компания пришла к выводу, что ее лечение не являлось причиной заболевания, но это открытие вызвало ряд вопросов, касающихся безопасности методов лечения, изменяющих ДНК.

Bluebird также столкнулась с сопротивлением европейских плательщиков после того, как установила цену на Zynteglo в $1,8 млн за пациента. Компания ушла из Европы в 2021 году, всего через два года после получения одобрения на свой препарат в этом регионе. Выделение производства противораковых препаратов в отдельную компанию 2Seventy Bio также устранило важный источник дохода Bluebird.