Поиск

Биотехнологическая Bluebird bio будет продана частным инвестфондам за $30 млн

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая Bluebird bio Inc. сообщила, что продает себя частным инвестиционным фирмам Carlyle и SK Capital примерно за $30 млн.

Bluebird, которая некогда считалась очень успешной компанией, разрабатывает терапию для лечения тяжелых генетических заболеваний. В том числе она выпускает Zynteglo - одно из самых дорогих лекарств в мире от бета-талассемии (наследственное заболевание крови). Также она производит Lyfgenia от серповидноклеточной анемии и Skysona от церебральной адренолейкодистрофии.

Акционеры Bluebird получат по $3 за каждую принадлежащую им акцию с возможностью получить еще по $6,84 за бумагу, если продажи компании достигнут $600 млн за любой 12-месячный период до конца 2027 года.

"Более десяти лет компания Bluebird находится на переднем крае генной терапии, предоставляя новаторские методы лечения пациентам, страдающим опасными для жизни генетическими заболеваниями, - сказал главный исполнительный директор Bluebird Эндрю Обеншайн. - Однако по мере того, как наши финансовые проблемы нарастали, стало ясно, что обеспечение правильного стратегического партнера имеет решающее значение для максимизации стоимости для наших акционеров и обеспечения долгосрочного будущего наших методов лечения".

Новым CEO компании после закрытия сделки, как ожидается, станет Дэвид Мик, бывший глава Mirati Therapeutics и Ipsen, говорится в сообщении.

Вся область генной терапии сталкивается с трудными вопросами, могут ли данные методы лечения стать успешным бизнесом, отмечает CNBC. Долгое время Bluebird находилась в авангарде создания методов лечения с помощью одного приема лекарства, которые обещали излечить генетические заболевания.

В какой-то момент рыночная капитализация Bluebird составляла около $9 млрд, поскольку инвесторы поверили в идею, что компания может добиться успеха с помощью своей генной терапии. Она упала ниже $41 млн после того, как компания столкнулась с несколькими научными неудачами, выделила свою работу по борьбе с раком в другую компанию и стала испытывать финансовые трудности. Переломный момент наступил в 2018 году, когда Bluebird сообщила, что у пациента, который получил ее генную терапию от серповидноклеточной анемии, развился рак. Компания пришла к выводу, что ее лечение не являлось причиной заболевания, но это открытие вызвало ряд вопросов, касающихся безопасности методов лечения, изменяющих ДНК.

Bluebird также столкнулась с сопротивлением европейских плательщиков после того, как установила цену на Zynteglo в $1,8 млн за пациента. Компания ушла из Европы в 2021 году, всего через два года после получения одобрения на свой препарат в этом регионе. Выделение производства противораковых препаратов в отдельную компанию 2Seventy Bio также устранило важный источник дохода Bluebird.

Bluebird Carlyle SK Capital США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

Под санкции ЕС подпали руководители "ОАК", "Алмаз-Антея" и "Туламашзавода"

ЕС вводит усиленные ограничения на поставку 53 компаниям товаров двойного назначения

ЕС решил дополнить экспортные ограничения, касающиеся нефтегазовых проектов РФ

ЕС решил дополнить экспортные ограничения, касающиеся нефтегазовых проектов РФ

Подкомиссия по устойчивости экономики скоро рассмотрит отрасль удобрений и рыболовство

ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России

ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России

ЕС впервые вводит ограничения против нероссийских финорганизаций, использующих СПФС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });