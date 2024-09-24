Биотехнологическая Bluebird bio сократит штат на 25%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая Bluebird bio Inc. планирует сократить штат примерно на четверть в рамках реструктуризации, направленной на снижение затрат. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Bluebird bio нацелена на уменьшение операционных расходов на 20% к третьему кварталу 2025 года.

Затраты на увольнения, включая выходные пособия, оцениваются в $3,7 млн.

Компания разрабатывает терапию для лечения тяжелых генетических заболеваний. В том числе она выпускает Zynteglo - одно из самых дорогих лекарств в мире от бета-талассемии (наследственное заболевание крови).

По данным FactSet, в компании работает 375 сотрудников.

С начала 2024 года капитализация Bluebird bio рухнула на 65% (до $94,8 млн), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся почти на 20%.