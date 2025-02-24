"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Банки "Ак барс", "Уралсиб", "Точка", "Синара", Росэксимбанк, Национальный резервный банк (НРБ) и ряд других финансовых организаций с 17 марта 2025 года будут отключены от SWIFT, следует из публикации в официальном журнале ЕС.

Всего в списке 13 финансовых организаций. Помимо уже перечисленных шести банков, от SWIFT также будут отключены Примсоцбанк, ББР банк, Мирбизнесбанк, Кузнецкбизнесбанк, банк "Кубань-кредит", а также НКО "Петербургский расчетный центр" и РНКО "Платежный конструктор".

Кроме того, под санкции ЕС подпал "Черноморский банк развития и реконструкции" (ЧБРР).